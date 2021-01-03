موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن بديل حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق.

ويريد موسيماني تجهيز بديل حسين الشحات، خلال مواجهة الأهلي وسونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، علي ملعب الأهلي وي السلام، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله أليو ديانج.

وكلف موسيماني جهازه المعاون بتجهيز البديل، من خلال إمكانية مشاركة صلاح محسن في مركز الجناح الأيمن، في حال استمرت إيجابية المسحات الطبية للثنائي محمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا.

يذكر ان الشحات سيغيب بسبب العقوبة الإدارية، التي أقرها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وكان الكاف قرر إيقاف حسين مباراتين تنتهي في المباراة القادمة، بعد المشاجرة التي حدثت مع مهاجم الزمالك مصطفي محمد، في نهائي الشامبيونزليج، الذي انتهي بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.