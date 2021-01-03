رئيس أسوان: متفائل بالفريق رغم تراجع النتائج.. فيديو

قال أحمد سليمان، رئيس نادي اسوان، إن الدوري هذا الموسم يعد في غاية القوة، ويختلف عن المواسم السابقة.
وأضاف أحمد سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « دوت الخليج»، أن الفريق حقق نتائج مميزة في بداية المسابقة، لكن النتائج تراجعت بشدة مؤخرا.
وأوضح أحمد سليمان أنه لايشعر بأي قلق على مسيرة أسوان، لا سيما أن المسابقة لا زالت في بدايتها، وهناك الكثير من مشوار الدوري، مؤكدا على شعوره بالتفاؤل وعلى ثقته بالفريق والجهاز الفني، مضيفا أن الفريق حصد 6 نقاط فقط بعد الجولة العاشرة من الموسم الماضي، لكنه نجح في النهاية في البقاء.
وأتم قائلا: "أتمنى أن يلعب نادي أسوان على ملعبه خلال الفترة المقبلة".
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