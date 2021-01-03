ضياء السيد: دفاع سيراميكا كليوباترا تطور ومواجهة الأهلي صعبة.. فيديو

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام سموحة، رغم عدم فوزه واكتفائه بتحقيق التعادل.
وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « دوت الخليج»، :" كوامي بونسو نجح في حجز مكان أساسي له بتشكيلة سيراميكا كليوباترا، وأتمنى تجهيز كوبيناه لاعب سيراميكا كليوباترا في أقرب وقت لدعم الخط الهجومي.
وتابع :"مصطفى ميسي لاعب واعد وسوف يمثل إضافة كبيرة للفريق، والأداء الدفاعي لفريق سيراميكا كليوباترا، تطور بشكل كبير وكان أفضل من المباريات السابقة".
وعن مواجهة الأهلي المقبلة، قال :" سيراميكا كليوباترا، حصد نقطة وحيدة في آخر مواجهتين، وسيلعب مع بطل المسابقة، لا شك اللقاء سيكون صعبا خاصة وأن الأهلي تعادل في مباراته السابقة، كما أنه يمتلك خبرات ولاعبين أصحاب سرعات، ولاعبي سيراميكا كليوباترا مطالبين بالحذر وعدم القلق".
وأتم :" تعادل الأهلي مع وادي دجلة سيزيد من تركيز لاعبوه أمام سيراميكا كليوباترا".
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