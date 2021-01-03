ريكاردو: الأجواء في الإسماعيلي تساعد على الفشل

قال البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه سيرفض تدريب الدراويش مرة أخرى حال العرض عليه في الفترة المقبلة.

وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الأجواء في الاسماعيلي تساعد على الفشل ولا أحب العمل في تلك الأجواء نهائيًا مرة أخرى".

وشدد: "لو اتعرض عليا تدريب الإسماعيلي سأرفض نهائيًا العمل مع تلك الإدارة مرة أخرى".