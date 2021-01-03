بينهم محمود علاء.. الزمالك يعلن سلبية المسحة الثانية لثلاثي الفريق

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب محمود علاء جاءت سلبية.
وأضاف أسامة أن المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودته من منتخب الشباب جاءت سلبية.
وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود علاء ، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف، سينتظمون في التدريبات القادمة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم.
وفاز الزمالك مساء السبت على إنبي بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.
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