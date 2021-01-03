قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن أبو طالب العيسوي تولي القيادة الفنية للدراويش في الفترة المقبلة.
وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « دوت الخليج»، أن أبو طالب العيسوي تولى منصب المدير الفني للإسماعيلي رفقة عطية صابر، وسعفان الصغير.
وأكمل: "طلعت يوسف اعتذر عن العمل معنا لظروف خاصة به، وأبو طالب العيسوي وافق على تولي منصب المدير الفني للإسماعيلي، فهو كان أحد المقربين للفريق بالفترة الأخيرة، وعلى دراية باللاعبين".
وأوضح علاء وحيد أن الإسماعيلي مرجح أن يبرم مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات التي يعاني منها الفريق، التي ظهرت في مبارياته الأخيرة بالدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي: نسعى لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.