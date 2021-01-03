رد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على تصريحات البرازيلي ريكاردو، الذي أكد خلال تصريحات في برنامج "نمبر وان" رحيله عن صفوف الدروايش بشكل لا يليق به.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية".
وتابع المتحدث الإعلامي للدراويش: "المدير الفني رحل بسبب التراجع الفني بالإضافة إلى ضغوطات الجماهير التي طالبت بسرعة إقالة المدرب البرازيلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي: إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.