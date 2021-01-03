الإسماعيلي: إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية

رد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على تصريحات البرازيلي ريكاردو، الذي أكد خلال تصريحات في برنامج "نمبر وان" رحيله عن صفوف الدروايش بشكل لا يليق به.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية".

وتابع المتحدث الإعلامي للدراويش: "المدير الفني رحل بسبب التراجع الفني بالإضافة إلى ضغوطات الجماهير التي طالبت بسرعة إقالة المدرب البرازيلي".