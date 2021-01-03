رضا عبد العال يهاجم موسيماني وباتشيكو: شغلتهم في الملعب بررم.. فيديو

أكد رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، وباتشيكو مدرب الزمالك، ضعاف فنيا، مشيرا إلى أن القطبين بلا مدربين.
وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أن فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أفضل من موسيماني ألف مرة، قائلا: موسيماني وباتشيكو بيضحكوا علينا.
وتابع: موسيماني وباتشيكو لا يمتلكان فكرا فنيا، وقرارتهم أثناء المباراة عشوائية، وشغلتهم في الملعب "بررم"، موضحا أن الأهلي هو الذي يحصد البطولات وليس المدربين.
وأشار إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، ولو هناك مدرب محترم ياخد كأس العالم للأندية بهذه المجموعة.
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