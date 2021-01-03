قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إن محمد أشرف روقا وإمام عاشور، لاعبا الزمالك قدما مباراة قوية أمام فريق إنبي.
وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أن طارق حامد وفرجاني ساسي لاعيبة مميزة، ولكن أداء الفني العالي والمميز، لروقا وإمام ينسيك وجود حامد ساسي.
وتابع: إذا استمر تشكيل الزمالك الحالي في المباريات خلال الفترة المقبلة سيكون الأفضل، والمنافسة بين اللاعبين ستكون قوية.
وأختتم: فرجاني ساسي يعلم حب جماهير الزمالك له، وعليه إثبات حسن النية وخوض المباريات حتي حسم التجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضا عبدالعال: فرجاني ساسي يعلم حب جماهير الزمالك وعليه إظهار حسن النية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.