نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام هويسكا فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي هويسكا ضمنر منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب هويسكا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي برشلونة قد حقق التعادل بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي إيبار ضمن منافسات الجولة السابقة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.