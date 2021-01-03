عمر ربيع ياسين: أزمة في بيراميدز بسبب فاروق وسليمان.. فيديو

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن طلب محمد فاروق، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، والمهدي سليمان حارس مرمي الفريق، الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "نمبر وان"، المذاع علي قناة "النهار"، إن محمد فاروق وزميله المهدي سليمان طلبا من نادي بيراميدز الرحيل عن صفوف ناديهم في خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتابع أن الثنائي فاروق وسليمان طلبا الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق في يناير المقبل بسبب عدم مشاركته مع الفريق السماوي، خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الثنائي عقدا جلسة مع هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، وطلبا الرحيل، بسبب معاملته بشكل غير لائق، من جهة المدير الفني.

وأوضح أن فاروق طلب الرحيل بسبب معاملته بشكل غير لائق لمكانته كنجم كروي، بينما المهدي سليمان طلب الرحيل بسبب عدم المشاركة والاعتماد علي شريف إكرامي.