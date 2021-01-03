كارتيرون: الثلاثية المبكرة منحتنا الأريحية أمام الأهلي

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب التعاون، رضاه عن فريقه قبل فترة الانتقالات الشتوية، وسعادته بالأداء والفوز على أهلي جدة بثلاثية نظيفة ، في ختام الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كارتيرون، خلال تصريحات لـ"القنوات الرياضية السعودية": "كنت سعيدا بأداء فريقي في المباراة الماضية أمام العين، رغم الخسارة، واليوم أنا سعيد بالأداء والنتيجة ضد الأهلي".

وتابع: "استطعنا الضغط بشكل جيد، وسجلنا 3 أهداف في الشوط الأول، وهو ما أعطانا الأريحية في الثاني".

وأضاف: "راض جدًا عن فريقي قبل الفترة الشتوية، وإذا كانت هناك خيارات لدى إدارة النادي، سأقدم لهم تقريري عن احتياجات الفريق".

ومن جانبه، غرد علي الشايعي، رئيس التعاون، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "من أطهر بقاع الأرض نهديكم ثلاث نقاط.. بثلاثة أهداف أجمل بداية سنة جديدة، القادم أفضل بدعواتكم ودعمنا جميعا لتعاوننا".