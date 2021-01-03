اكتساح برايتون برباعية يعيد لقبا قياسيا غائبا منذ عامين عن أرسنال

واصل آرسنال نتائجه المميزة مؤخرا في البريميرليج، باكتساح مضيفه وست بروميتش برباعية نظيفة، أمس السبت، ضمن الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، حقق آرسنال أكبر فوز له خارج أرضه في البريميرليج، منذ أكثر من عامين (أكتوبر 2018، 5-1 ضد فولهام).

وأوضحت الشبكة أن آخر فوز للجانرز خارج أرضهم بفارق أكبر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعود إلى عام 2009.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي لآرسنال في البريميرليج، بعد الانتصار على تشيلسي وبرايتون.