مدرب أهلي جدة: لدينا مشكلة دفاعية.. وسيناريو لقاء التعاون غريب

اعترف الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي جدة، بوجود مشكلة دفاعية لدى فريقه، عقب الهزيمة (3-0) أمام التعاون، ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين السعودي.

وقال ميلويفيتش، في تصريحات لبرنامج الديوانية عبر "القنوات الرياضية السعودية": "لدينا مشكلة دفاعية، ولم نوفق في توليفة المدافعين، وسأرى في الفترة الشتوية ماذا سأفعل، والتغييرات التي يجب علينا إجراؤها".

وواصل: "أنا رجل واقعي، مررنا بظروف ليست سهلة، والكثير من اللاعبين لم يصلوا للجاهزية الكاملة.. ولا أقول ذلك من باب الأعذار، فهذا هو الواقع".

وأضاف: "المباراة كانت تسير بسيناريو غريب، فقد خسرنا أحد أهم اللاعبين، إدريس فتوحي، في مباراة سريعة تتطلب تواجده.. وحاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن الأمر لم يكن سهلًا".