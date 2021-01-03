اعترف الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي جدة، بوجود مشكلة دفاعية لدى فريقه، عقب الهزيمة (3-0) أمام التعاون، ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين السعودي.
وقال ميلويفيتش، في تصريحات لبرنامج الديوانية عبر "القنوات الرياضية السعودية": "لدينا مشكلة دفاعية، ولم نوفق في توليفة المدافعين، وسأرى في الفترة الشتوية ماذا سأفعل، والتغييرات التي يجب علينا إجراؤها".
وواصل: "أنا رجل واقعي، مررنا بظروف ليست سهلة، والكثير من اللاعبين لم يصلوا للجاهزية الكاملة.. ولا أقول ذلك من باب الأعذار، فهذا هو الواقع".
وأضاف: "المباراة كانت تسير بسيناريو غريب، فقد خسرنا أحد أهم اللاعبين، إدريس فتوحي، في مباراة سريعة تتطلب تواجده.. وحاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن الأمر لم يكن سهلًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب أهلي جدة: لدينا مشكلة دفاعية.. وسيناريو لقاء التعاون غريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.