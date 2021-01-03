وقال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى تصريحات له اليوم: تلقينا التقرير الخاص بتقصى الحقائق حول أزمة انسحاب منتخب الشباب في تونس وسوف يتم الإعلان عن القرارات يوم الأحد القادم بعد رفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة.
ومن المقرر عمل مسحة أخرى لـ 7 لاعبين يوم الإثنين المقبل لكل من: حازم هانى وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج.
وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لأنه لم يحرص على توعية اللاعبين.
وتابع ياسين في تقريره أن دوره فني فقط ولا علاقة له باي شيء يتعلق بالسفر المبكر أو تسكين اللاعبين في الغرف، وأنه يختص بالنواحي الفنية والتدريبية لا أكثر.
وقال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى تصريحات له اليوم: تلقينا التقرير الخاص بتقصى الحقائق حول أزمة انسحاب منتخب الشباب في تونس وسوف يتم الإعلان عن القرارات يوم الأحد القادم بعد رفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة.
ومن المقرر عمل مسحة أخرى لـ 7 لاعبين يوم الإثنين المقبل لكل من: حازم هانى وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج.
وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لأنه لم يحرص على توعية اللاعبين.
وتابع ياسين في تقريره أن دوره فني فقط ولا علاقة له باي شيء يتعلق بالسفر المبكر أو تسكين اللاعبين في الغرف، وأنه يختص بالنواحي الفنية والتدريبية لا أكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبلاية تعلن نتائج تحقيقات أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس .. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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