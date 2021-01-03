خارج التوقعات.. اليوم قمة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع رقم 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثامن متأخرًا بفارق الأهداف وله مبارتان مؤجلتين.

وستكون المباراة خارج التوقعات، نظرًا لتشابه مشوار البلوز والسيتي في الدوري هذا الموسم، حيث إن تشيلسي خاض 16 مباراة وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل 5، وتلقى 4 هزائم.

بينما خاض السيتيزن 14 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل 5 مباريات، فيما تلقى هزيمتين.

ويسعى كل منهما في المباراة للخروج بالثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفهما، واقتحام المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موقعة، بعد أن أكدت الصحف الإنجليزية، غياب إيدرسون الحارس الأساسي، بسبب العزل الذاتي.

وكان إيدرسون كتب عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "المنزل ذاته، ظروف أخرى مختلفة، بعيدا عن أطفالي، عام جديد سعيد، وليبارك الرب 2021".

وسيعتمد بيب جوارديولا مدرب السيتي على زاك ستيفن بدلا من إيدرسون، بحسب التقارير.