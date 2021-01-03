كارتيرون: الثلاثية المبكرة منحتنا أريحية كبيرة أمام أهلي جدة

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون، عن سعادته بعد فوز فريقه على أهلي جدة بثلاثة أهداف دون رد، في ختام الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كارتيرون في تصريحات لـ"القنوات الرياضية السعودية": "كنت سعيدا بأداء فريقي في المباراة الماضية أمام العين، رغم الخسارة، واليوم أنا سعيد بالأداء والنتيجة ضد الأهلي".

وتابع: "استطعنا الضغط بشكل جيد، وسجلنا 3 أهداف في الشوط الأول، وهو ما أعطانا الأريحية في الثاني".

وأضاف: "راض جدًا عن فريقي قبل الفترة الشتوية، وإذا كانت هناك خيارات لدى إدارة النادي، سأقدم لهم تقريري عن احتياجات الفريق".