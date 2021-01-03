عودة ميسي.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام هويسكا بـ الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة،ضيفا على نظيره هويسكا اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

كان فريق برشلونة سقط في فخ التعادل السلبي أمام إيبار، في الجولة الماضية من الليجا.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غيابه عن مباراة إيبار الماضية بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيمن، بينما غاب كوتينيو بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال لقاء إيبار. وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا كالتالي: حراسة المرمى: تير شيتيجن - نيتو - بينيا. خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربر - مينجويزا - لينجليت - ديست. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ألينيا - بويج - بيدري - ماتيوس - دي يونج - ماتيتش. خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كونراد - ترينكاو.

في المقابل يطمح هويسكا الصاعد حديثا إلى الليجا، في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية خلال المباريات المقبلة، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا.

وخاض هويسكا 16 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، تعادل في 9 نواجهات، وخسر 6 آخرين، بينما لم يتذوق طعم الفوز سوى في لقاء وحيد.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أتلتيك بلباو مع ألتشي، ألافيس مع أتلتيكو مدريد، إيبار مع غرناطة، ريال سوسيداد مع أوساسونا.