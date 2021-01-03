نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الخامسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة. وتنطلق اليوم الأحد 3 يناير منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بالعديد من المباريات المميزة. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز: 1 – كريستيانو رونالدو 12 هدف 2- روميلو لوكاكو 11 هدف 3 – زلاتان إبراهيموفيتش 10 أهداف 4 – أندريا بيلوتي 9 أهداف 5 – تشيرو إيموبيلي 8 أهداف 6 – هنريك مخيتاريان 7 أهداف 7- دومينيكو بيراردي 6 أهداف 8 – جوردان فيريتو 6 أهداف 9 – هيرفينج لوزانو 6 أهداف 10 – نزولا 6 أهداف