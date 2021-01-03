نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الخامسة عشر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة.
وتنطلق اليوم الأحد 3 يناير منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بالعديد من المباريات المميزة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – كريستيانو رونالدو 12 هدف
2- روميلو لوكاكو 11 هدف
3 – زلاتان إبراهيموفيتش 10 أهداف
4 – أندريا بيلوتي 9 أهداف
5 – تشيرو إيموبيلي 8 أهداف
6 – هنريك مخيتاريان 7 أهداف
7- دومينيكو بيراردي 6 أهداف
8 – جوردان فيريتو 6 أهداف
9 – هيرفينج لوزانو 6 أهداف
10 – نزولا 6 أهداف