الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الخامسة عشر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الخامسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة.

وتنطلق اليوم الأحد 3 يناير منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بالعديد من المباريات المميزة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – كريستيانو رونالدو 12 هدف

2- روميلو لوكاكو 11 هدف

3 – زلاتان إبراهيموفيتش 10 أهداف

4 – أندريا بيلوتي 9  أهداف

5 – تشيرو إيموبيلي 8 أهداف

6 – هنريك مخيتاريان 7 أهداف

7- دومينيكو بيراردي 6 أهداف

8 – جوردان فيريتو 6 أهداف

9 – هيرفينج لوزانو  6 أهداف

10 – نزولا 6 أهداف

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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