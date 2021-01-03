نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الخامسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد 3 يناير منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بالعديد من المباريات المميزة.

ويحتل فريق ميلان في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:

1-ميلان 34 نقطة

2- إنتر ميلان 33 نقطة

3- روما 27 نقطة

4- ساسولو 26 نقطة

5- نابولي 25 نقطة

6- يوفنتوس 24 نقطة

7- أتلانتا 22 نقطة

8- لاتسيو 21 نقطة

9- هيلاس فيرونا 20 نقطة

10- بينفيتو 18 نقطة

11- سامبدوريا 17 نقطة

12- أودينيزي 15 نقطة

13- بولونيا 15 نقطة

14- فيورنتينا 14 نقطة

15- كالياري 14 نقطة

16- بارما 12 نقطة

17- سبيزيا 11 نقطة

18- جنوي 10 نقاط

19- كروتوني 9 نقاط

20- تورينو 8 نقاط