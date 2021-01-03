نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، يوم السبت المقبل الموافق التاسع من شهر يناير الجاري.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان الزمالك حقق الفوز أمام نظيره إنبي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات حتى الآن.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 5 لقاءات.