نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أولى مباريات باريس سان جيرمان تحت قيادة بوكيتينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مديراً فنياً للفريق، خلفاً للألماني توماس توخيل.

وكان النادي الباريسي قد أقال توخيل منذ عدة أيام، قبل أن يستقر النادي على تعيين بوكيتينو اليوم.

ومن المقرر أن يتولى بوكيتينو قيادة النادي الباريسي في المباراة المقبلة ضد سانت إيتيان، يوم الأربعاء القادم 6 يناير، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة خلف ليون وليل، اللذين يمتلكان المركزين الأول والثاني برصيد 36 نقطة.

كما ينتظر باريس سان جيرمان، مواجهة برشلونة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في منتصف فبراير المقبل.