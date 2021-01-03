الرياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الأهلي مع طلائع الجيش لضم أحمد سمير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا ولم يطلب موسيماني التعاقد مع أي لاعب في الفترة الحالية.

وأضاف، أن اللاعب اسم لم يقترح لعدم إحتياج الفريق لخدماته، بالإضافة لوجود أكثر من لاعب في مركزه بالمارد الأحمر.

وتعادل الأهلي سلبا مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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