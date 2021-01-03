نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد ونظيره ألافيس، اليوم الأحد، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويسعى أتليتكو مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ألافيس؛ للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني؛ خاصة بعدما بعدما حقق فوزا ثمينا على خيتافي بهدف دون رد، في الجولة الماضية من الليجا، وتعادل أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يأتي ألافيس في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في 6، وهزم في مثلهم.