نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية، عقب ملاقاة سونيديب الثلاثاء المقبل، بمواجهة قوية مع الصاعد حديثًا سيراميكا كليوباترا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيواجه المارد الأحمر نظيره سيراميكا يوم الجمعة المقبل، في السابعة والنصف مساءً، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر ان الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في النيجر بفوز بطل النسخة الأخيرة بهدف نظيف.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك من الجولة الرابعة.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا في أولي مواسمه في الدوري المصري، المركز الخامس برصيد 7 نقاط من أربع مباريات أيضًا، وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز من الجولة الثالثة.