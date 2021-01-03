نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وهويسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره هويسكا اليوم الأحد 3 يناير ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز: 1-ريال مدريد 36 نقطة 2- أتلتيكو مدريد 35 نقطة 3- ريال سوسيداد 29 نقطة 4- فياريال 29 نقطة 5- إشبيلية 27 نقطة 6- برشلونة 25 نقطة 7- غرناطة 24 نقطة 8- سيلتا فيجو 23 نقطة 9- ريال بيتيس 20 نقطة 10- قادش 19 نقطة 11- أتلتيك بلباو 18 نقطة 12- ليفانتي 18 نقطة 13- ألافيس 18 نقطة 14- بلد الوليد 18 نقطة 15- خيتافي 17 نقطة 16- إلتشية 16 نقطة 17- إيبار 16 نقطة 18- فالنسيا 15 نقطة 19- أوساسونا 13 نقطة 20- هويسكا 12 نقطة