نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافست الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: زوما، تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا.
خط الوسط: كانتي، كوفيتش، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.