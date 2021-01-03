نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع نجم الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالفارس الأبيض في تصريحات خاصة، إن الأنجولي جيرالو جناح الأهلي خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بسبب عدم الاحتياج الفريق لخدماته في الفترة الحالية.

وأضاف، أن اللاعب تم ترشيحه من خلال أحد الوسطاء، لكن لجنة الكرة بالفريق لم تقترح إسمه من الأساس للتعاقد معه في الفترة الحالية.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بترو سبورت في خامس جولات الدورى العام.