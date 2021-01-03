نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره أودينيزي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.