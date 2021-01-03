نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر، وذلك بعد تأجيل موعد إقامتها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن جانب تم تأجيل كأس العالم للأندية للعام الجاري 2021 بدلًا من إقامتها في موعدها السابق خلال شهر ديسمبر 2020، وكان من المستحيل تحديد بطل آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا في الوقت المحدد سلفًا لانطلاق البطولة.

وقدأعلن الاتحاد الدولي "فيفا" في وقت سابق، عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة وكذلك بطل الدوري المحلي بالبلد المضيف للبطولة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ مشواره في البطولة العالمية من الدور ربع النهائي للبطولة.