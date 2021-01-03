نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وأرقام الجولة السابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الـ 8 مباريات خلال الجولة السابعة لمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني 2020-2021 تحقيق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادلين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي.



وشهدت تلك الجولة تسجيل 11 هدف منهم 7 أهداف في الشوط الأول مقابل 4 أهداف في الشوط الثاني، كما تم أحتساب ركلتي جزاء تم تسجيل واحده وإهدار الأخرى.

ويقدم "الفجر الرياضي" نتائج وأهداف الجولة :



حافظ فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم علي القمة بعد فوزه على فريق سوهاج بهدف نظيف سجله محمد مناع وإهدر فريق سوهاج ركلة جزاء في الشوط الأول.



بهذه النتيجة يتصدر فريق الدخان القمة برصيد 16 نقطة وتجمد رصيد سوهاج عند النقطة 11 في المركز السادس.



وفي الوقت نفسه واصل فريق المنيا بقيادة شديد قناويانتصاراته بعد فوزه على فريق ديروط بهدف دون رد سجله مصطفى شعبان

ليرتفع رصيد المنيا وصيف المجموعةإلى 14 نقطة بينما فريق ديروط في المركز السابع برصيد 10 نقاط.



وفي نفس الجولة فاز الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف على تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلها فاروق خالد ومراد صبرى ليرتفع رصيد الالومنيوم إلى النقطة 13 محتلا المركز الثالث بينما تجمد تليفونات بني سويف في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.



وفاز الفيوم بقيادة أحمد بكرى بهدف على فريق طهطا سجله جابر جابر من ركلة جزاء ، ليرتفع رصيد الفيوم إلى النقطة 13 محتلا المركز الرابع بينما يتجمد فريق طهطا في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وكذلك حقق فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى فوزاً مهماً على فريق مضيفه فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو عزت وأحمد كمال جيلبرتو بينما سجل شعبان عبد الحميد هدف الأسمنت ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى النقطة 12 في المركز الخامس بينما يتذل فريق الأسمنت المجموعة برصيد 3 نقاط.

وحقق بنى سويف الفوز على ضيفه فريق قنا بهدف كابونجا ليرتفع رصيد بنى سويف إلى النقطة 10 محتلا المركز الثامن ويتجمد رصيد

قنا عند النقطة 8 محتلا المركز الحادي عشر.



وتعادل شبان قنا مع كيما أسوان بهدف لمثله سجل هدف الشبان شهاب شفيق بينما سجل مصطفى جمال لكيما ليرتفع رصيد الشبان إلى النقطة 10 محتلا المركز التاسع ويصعد فريق كيما إلى المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.



وكذلك تعادل فريق مركز شباب سمسطا مع فريق بترول أسيوط بدون أهداف، ليحتل سمسطا المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط والبترول بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 16 نقطة

2- المنيا 14 نقطة

3- الألومنيوم 13 نقطة

4- الفيوم 13 نقطة

5- الإعلاميين 12 نقطة

6- سوهاج 11 نقطة

7- ديروط 10 نقاط

8- بنى سويف 10 نقاط

9- شبان قنا 10 نقاط

10- بترول أسيوط 10 نقاط

11- قنا 8 نقاط

12- شباب سمسطا 7 نقاط

13- كيما أسوان 7 نقاط

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

