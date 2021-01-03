نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي قرار بالاستعانة بنجم الفريق السابق الأنجولي جيلبرتو الظهير وذلك من أجل بحث موقف مواطنه الأنجولي جيرالدو كوستا الذي قرر الأهلي الاستغناء عنه.

ويواصل جيرالدو محاولاته بالضغط على إدارة الأهلي من أجل فسخ عقده والرحيل والحصول على مليون و800 ألف دولار.

ويبذل مسئولو الأهلي محاولات كبيرة من أجل إقناع جيرالدو بخطوة الرحيل إلى الدوري الإماراتي بعد وصول عرض رسمي من الوحدة كما وصل للنجم الأنجولي عرض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أحد الأندية البرازيلية من أجل الحصول على خدماته.

ومن المتوقع أن تتضح الرؤية بشأن مصير جيرالدو في الساعات القليلة المقبلة خصوصًا أن مسئولي القلعة الحمراء هددوا النجم الأنجولي بالتواجد في قائمة الانتظار حال تعنته في الرحيل.