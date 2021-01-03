نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، ضيفا ثقيلا على حساب تشيلسي، اليوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحرز سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير الهدف الثاني عشر له في البريميرليج هذا الموسم، واقترب من لاعبنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والذي يملك 13 هدف حتى الآن.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 13 هدف.

2- سون هيونج مين 12 هدف.

3- برونو فيرناندز 11 هدف.

4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.

5- جيمي فاردي 11 هدف.

6- هاري كين 10 أهداف.

7- باتريك بامفورد 10 أهداف.