بواليا يظهر في التتش بعد انضمامه للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي.

وانضم بواليا للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.