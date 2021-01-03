سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر الجديد عقب ظهوره اليوم الأحد في ملعب مختار التتش.
ورحب عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـمهاجم الأهلي الجديد «والتر بواليا» قائلا له: «أنت في بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفني أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعني أننا نثق كثيرا في إمكاناتك».
وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادي والجماهير، خاصة أن الأهلي له مكانته المرموقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا».
وأكد مدير الكرة بالأهلي لـ«بواليا» أن الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، في إطار علاقة محترمة تربط الجميع.