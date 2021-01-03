نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج يوم السبت في الجولة 17 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم زوار موقعنا الأعزاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات يوم الأمس السبت 2 يناير 2021 في الجولة رقم 17 لموسم 2020\2021، حيث يتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني وبرصيد نقاط 36 نقطة بشكل مؤقت، وذلك بفارق نقطة عن الوصيف نادي أتلتيكو مدريد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني محدث لحظةً بلحظة

الجدول التالي يمثل ترتيب الدوري الإسباني في الجولة 17 من الدوري وهو جدول ديناميكي يتم تحديثه بشكل مستمر لحظة بلحظة بأحدث التغيرات في ترتيب فرق الدوري الأسباني.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ريال مدريد 17 11 3 3 21 15:30 15 36 2 أتلتيكو مدريد 14 11 2 1 24 5:27 22 35 3 ريال سوسييداد 17 8 5 4 21 12:26 14 29 4 فياريال 17 7 8 2 21 17:22 5 29 5 إشبيلية 15 8 3 4 23 11:18 7 27 6 برشلونة 15 7 4 4 23 15:29 14 25 7 غرناطة 15 7 3 5 23 23:19 -4 24 8 سيلتا فيغو 17 6 5 6 21 24:22 -2 23 9 ريال بيتيس 17 6 2 9 21 31:20 -11 20 10 قادش 16 5 4 7 22 20:11 -9 19 11 أتلتيك بيلباو 16 5 3 8 22 19:18 -1 18 12 ليفانتي 16 4 6 6 22 23:21 -2 18 13 ديبورتيفو ألافيس 16 4 6 6 22 18:14 -4 18 14 بلد الوليد 17 4 6 7 21 24:16 -8 18 15 خيتافي 16 4 5 7 22 17:12 -5 17 16 إلتشي 14 3 7 4 24 17:13 -4 16 17 إيبار 16 3 7 6 22 16:12 -4 16 18 فالنسيا 16 3 6 7 22 24:22 -2 15 19 أوساسونا 15 3 4 8 23 24:14 -10 13 20 هويسكا 16 1 9 6 22 25:14 -11 12

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 17

نقدم لكم في القائمة التالية جدول آخر ترتيب للدوري الإسباني بعد نتائج يوم الأمس السبت بالنقاط فقط، مع توضيح افرق التي لا زال أمامها مباريات في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد: 36 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد: 35 نقطة. (له مباريات) فريق ريال سوسيداد: 29 نقطة. فريق فياريال: 29 نقطة. فريق إشبيلية: 27 نقطة. (له مباريات) فريق برشلونة: 25 نقطة. (له مباريات) فريق غرناطة: 24 نقطة. (له مباريات) فريق سيلتا فيجو: 23 نقطة. فريق ريال بيتيس: 20 نقطة. فريق قادش: 19 نقطة. (له مباريات) فريق أتلتيك بيلباو: 18 نقطة. (له مباريات) فريق ليفانتي: 18 نقطة. (له مباريات) فريق ديبورتيفو ألافيس: 18 نقطة. (له مباريات) فريق بلد الوليد: 18 نقطة. فريق خيتافي: 17 نقطة. (له مباريات) فريق إلتشي: 16 نقطة. (له مباريات) فريق إيبار: 16 نقطة. (له مباريات) فريق فالنسيا: 15 نقطة. (له مباريات) فريق أوساسونا: 13 نقطة. (له مباريات) فريق هويسكا: 12 نقطة. (له مباريات)

آخر أخبار ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر نادي ريال مدريد الجدول برصيد 36 نقطة مؤقتًا في ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي ذلك بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف الذي يحتل المركز الثاني حالياً حتى مباراته القادمة والتي إما ستدفعه للمركز الأول أو للتعادل مع ريال مدرير أو الاحتفاظ بالوصافة في حالة الهزيمة، ويمتلك الروخيبلانكوس يملك 3 مباريات مؤجلة، ويأتي ذلك عقب انتصار الميرنجي الأمس السبت على حساب ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء.