الرياضة

بديل سيرينو.. موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب إعادة لاعب الأهلي المعار

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فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء بطلب جديد للغاية.
وطلب موسيماني خلال جلسه حضرها محمود الخطيب رئيس النادي عبر الفيديو كونفراس لتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، إستعادة عمار حمدي صانع العاب الفريق الأحمر المعار للإتحاد السكندري في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية .

وأكد موسيماني للخطيب أن عمار حمدي هو أفضل لاعب يراه حاليًا قادر علي القيام بنفس الدور الذي كان سيلعبه جاسون سيرينو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز والذي رفض ناديه الجنوب أفريقي التخلي عنه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وحاول الخطيب إقناع موسيماني بان عمار حمدي معار لمدة موسمين ومن غير المنطقي أن يتم طلب إعادته من الإتحاد السكندري بعد أقل من شهرين فقط، ورفض موسيماني بشدة وأكد حاجته لعمار حمدي بكل السبل خاصة مع تعثر إنتقال سيرينو للقلعة الحمراء بسبب مغالاة صن داونز في مطالبه الماديه والتي وصلت إلي 5 مليون دولار وهو ما راه مسئولي القلعة الحمراء رقم مبالغ فيه جدا في ظل ظروف إستثنائية تمر بها كرة القدم العالمية من تقلص عوائد الساحرة المستديرة لعدم وجود جماهير بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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