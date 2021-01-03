بديل سيرينو.. موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب إعادة لاعب الأهلي المعار

فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء بطلب جديد للغاية.

وطلب موسيماني خلال جلسه حضرها محمود الخطيب رئيس النادي عبر الفيديو كونفراس لتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، إستعادة عمار حمدي صانع العاب الفريق الأحمر المعار للإتحاد السكندري في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية .

وأكد موسيماني للخطيب أن عمار حمدي هو أفضل لاعب يراه حاليًا قادر علي القيام بنفس الدور الذي كان سيلعبه جاسون سيرينو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز والذي رفض ناديه الجنوب أفريقي التخلي عنه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .