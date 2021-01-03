بديل سيرينو.. موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب إعادة لاعب الأهلي المعار

وأكد موسيماني للخطيب أن عمار حمدي هو أفضل لاعب يراه حاليًا قادر علي القيام بنفس الدور الذي كان سيلعبه جاسون سيرينو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز والذي رفض ناديه الجنوب أفريقي التخلي عنه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
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