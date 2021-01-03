الهداف المغربي رضا الهجهوج على رادار الزمالك

اقترب رضا الهجهوج هداف الدوري المغربي الموسم الماضي ولاعب الوداد البيضاوي المغربي والفتح الرباطي المغربي الحالي من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وعرض أحد وكلاء اللاعبين، اللاعب على اللجنة المؤقتة والتي أشادت باللاعب الذي يمتلك القدرة الفنية على الطراز الأوروبي.

ويعتبر الهجهوج من أفضل لاعبي الدوري المغربي في الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفا وصنع 6 أهداف، ولعب في الموسم الحالي خمس مباريات سجل هدفين وصنع هدفين.

وكان اللاعب -صاحب الـ 26 عاما- محط العديد من الفرق الموسم الماضي لكنه فضل الانتقال إلى نادي الفتح المغربي.

في الموسم الماضي تلقى عرضا من السعودية والبرتغال لكن اللاعب فضل البقاء في المغرب بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي ومنتخب المغرب الأولمبي ولعب أكثر من عشر مباريات رسمية مع المنتخب الوطني الأول وآخرهم مباراة مالي الماضية.