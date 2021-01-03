مدرب سموحة يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهة الجولة السادسة

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الخميس القادم من الدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحة على مجريات الأمور طوال اللقاء، وأضاع لاعبو الموج الأرزق العديد من الفرص السهلة بسبب رعونة مهاجمه محمد طلعت وعدم توفيق عبد الكبير الوادى ورفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.

ويعود فريق سموحة اليوم، الأحد، لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة، هذا ويخضع حسام حسن، مهاجم الفريق، للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.

ويستعيد سموحة لاعبه الدولى علي غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إلى حل لأزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحه لهم إلى أهداف، مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.