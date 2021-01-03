الششتاوي: «من الباب للباب» اختراع مصري لمواجهة كورونا في مونديال اليد

كشف ممدوح الششتاوي، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، إن المنتخب اليابانى وصل إلى مصر اليوم، الأحد، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة منذ لحظة نزوله المطار حتى الوصول إلى الفندق المخصص للبعثة.

وقال الششتاوى إن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وإن نظام "من الباب للباب" المتبع في البطولة يعتبر اختراعا مصريا يضمن توفير أعلى درجات العزل الصحي.

وأضاف أن كل فندق في البطولة يحتوي على شبه مستشفى قائم بذاته، حيث تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للأشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية "الحجر الصحى" بالبطولة.

وأكد وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى البطولة، مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، وتم الاتفاق على إجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام.

يأتي ذلك فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات وجميع العاملين بالبطولة فى نظام الفقاعة التى تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان وفد الاتحاد الدولي قد أبدى انبهاره بجميع تفاصيل الإقامة فى الفنادق وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وشدد الششتاوى على أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم حدث يليق بمكانة مصر وعظمتها، حيث إن البطولة تشهد اهتماما غير مسبوق من جميع أجهزة الدولة، وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة إلى خروج هذه النسخة بشكل مشرف وتكون مثلا يحتذى به على مستوى تنظيم البطولات فى العالم.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، والتى تضم كلا من الصالة الكبرى باستاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب والصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر.

وتعد هذه أول نسخة من بطولات العالم لليد والتى تضم 32 منتخبا بدلًا من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات.