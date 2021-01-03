والتر بواليا يظهر في التتش للمرة الأولى

ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد،في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي.

وانضم بواليا للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.

علي جانب آخر ، كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات ملف الميركاتو الشتوى فى الأهلى من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "الأهلى أغلق ملف التعاقد مع سيرينو ولن يتعاقد مع أى لاعب أجنبى آخر بعد ضم بواليا، ومفيش مفاوضات مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش". وأضاف: "بينما كريم فؤاد كان فى مفاوضات من بداية الموسم ولكنها توقفت واللاعب يملك عرض احتراف أوروبيا". وأعلن الإعلامى أحمد شوبير تطورات موقف الأنجولى جيرالدو، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع الزامبي والتر بواليا. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "أون سبورت إف إم": "واضح أن جيرالدو هيعمل أزمة كبيرة مع الأهلى بعد التعاقد مع بواليا ووضعه فى قائمة الانتظار، وكيل أعمال اللاعب بيقول إن هذا القرار ليس ضمن اللائحة وبالتالى لن يقبله".

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