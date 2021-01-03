إعلان قائمة منتخب فلسطين لمواجهة الكويت وديا

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة لاعبي منتخب بلادهم تمهيدا للدخول فى المعسكر التدريبي المقرر إقامته خلال الفترة من ٥ إلى 14 يناير الجاري في مدينة الامل بأريحا.

يأتي ذلك استعدادا لخوض المباراة الدولية الودّية المزمع إقامتها مع المنتخب الكويتي الشقيق في الثامن عشر من الشهر الجاري في الكويت.

كما يستعد منتخب فلسطين الاول لاستئناف مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وذلك عندما يستضيف نظيره السنغافوري في الـ25 من شهر مارس القادم فى إطار المجموعة الرابعة.

يذكر أن موعد التجمع لبدء المعسكر التدريبي الداخلي سيكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بعد غدٍ، الثلاثاء، في مدينة الأمل بأريحا.