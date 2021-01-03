مجلس إدارة نادى المعادى يكرم لاعبات الجمباز الفائزات فى بطولة إفريقيا

كرم مجلس إدارة نادى المعادى الرياضى واليخت برئاسة المهندس علاء فهمى لاعبات الجمباز بالنادى الحاصلات على ميداليات فى بطولة إفريقيا فى مارس الماضى. وكرم النادى اللاعبة فريدة عادل حسين، والتى حصلت على المركز الأول فى بطولة إفريقيا "شريط"، وأول بطولة إفريقيا" فرق"، وثانى بطولة إفريقيا"كرة"، وثانى بطولة الجمهورية"حبل"، وثانى بطولة الجمهورية"كرة"، وثالث بطولة الجمهورية"صولجان"، وثالث بطولة الجمهورية"شريط"، وثانى بطولة الجمهورية" فردى عام"،وثالث بطولة هليوبوليس الدولية" جماعى حر". كما كرم المجلس أيضًا اللاعبة بولينا عمر الحاصلة على أول بطولة إفريقيا "جماعى كرة"، وأول بطولة افريقيا "جماعى طوق وصولجان"، وأول بطولة أفريقيا "مجموع الأداتين"، كما تأهلت وفريقها الجماعى لأولمبياد طوكيو 2021. وطالب المهندس علاء فهمى رئيس مجلس الإدارة اللاعبتين ببذل الجهد من اجل مواصلة الانتصارات ورفع اسم مصر ونادى المعادى عاليا فى المحافل الدولية، مؤكدا أن النادى سيوفر لهما كل سبل الدعم من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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