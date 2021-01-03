اتحاد الكرة ينعى محمد معوض سكرتير لجنة الحكام السابق

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وفاة محمد معوض، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق، بعد رحلة علاج وخوضه مؤخرا لعملية جراحية. وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ينعي اتحاد الكرة محمد معوض، سكرتير لجنة الحكام السابق، الذي وافته المنية فجر اليوم، الأحد، بعد رحلة عطاء طويلة للتحكيم المصري.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر على فراقه.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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