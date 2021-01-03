طلعت يوسف على رأس المرشحين لخلافة العشري فى طلائع الجيش



دخل طلعت يوسف حسابات نادي طلائع الجيش لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لطارق العشري الذى تقدم باستقالته خلال الساعات الماضية .

واستقال طارق العشري بشكل رسمي من تدريب طلائع الجيش عقب هزيمة الفريق أمام الاتحاد أمس بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز .

ويعد طلعت يوسف أبرز المرشحين لخلافة العشري فى طلائع الجيش مع طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق .

ومن المقرر أن يحسم طلائع الجيش موقفه بشكل رسمي تجاه استقالة طارق العشري خلال الساعات القليلة المقبلة .

وتعد هزيمة الطلائع أمام الاتحاد أمس هى الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة.