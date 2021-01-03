بعد ضم بواليا .. تبخر أحلام 3 نجوم فى اللعب للأهلي بالميركاتو واستثناء وحيد يقترب

لا يزال عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يترقبون الصفقات الجديدة للنادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل .

وكان الأهلى نجح بشكل رسمي فى التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة بناء على رغبة موسيمانى المدير الفنى للأحمر ، والذى أبدى إعجابه بقدرات اللاعب التهديفية بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه .



وتشير كل المؤشرات إلى أن والتر بواليا سيكون الصفقة الوحيدة للأهلى فى الميركاتو الشتوى خاصة بعد فشل التعاقد مع الأوروجويانى سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي بسبب مغالاة إدارة ناديه المالية فى التنازل عن خدماته بعد طلب الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار ، وهو الأمر الذى رفضه الأهلى بشكل تام وقرر غلق ملف التعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الشتوى .

وأصبحت فرص كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي فى الانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الجارى صعبة للغاية فى ظل تمسك إنبي ببقاء اللاعب معه حتى نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الكروى الجارى .

ويعد كريم فؤاد واحدا من اللاعبين الواعدين الذين خطفوا أنظار الجهاز الفنى للأهلى بسبب المتسويات الجيدة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع إنبي وتواجد بصفة مستمرة فى تشكيل منتخب مصر الأولمبي ويراه المسئولون فى القلعة الحمراء إنه سيكون خير بديل لرحيل أحمد فتحى والذى انتقل فى الصيف الماضي إلى بيراميدز .

وحسم الأهلى الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع أحمد سمير الجناح الهجومى لفريق طلائع الجيش ، وأكد مسئولو الأهلى أن اللاعب خارج الحسابات الفنية بشكل تام ونهائى ولا توجد أى نية للتعاقد معه فى الميركاتو الشتوى الجارى رغم ظهوره الجيد مع فريقه طلائع الجيش .

ويعد عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى هو الاستثناء الوحيد والذى من الممكن أن يعود لأحضان القلعة الحمراء من جديد خلال الميركاتو الشتوي الجارى خاصة وأن اللاعب خطف أنظار موسيمانى المدير الفنى والذى أبدى إعجابه بقدراته الفنية والمستويات التى يقدمها مع الاتحاد السكندرى .