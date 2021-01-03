لحسم السفر لـ تونس.. مسحة كورونا جديدة لـ النحاس ومصابي المقاولون

تلقى عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب صدمة قوية بعد إيجابية المسحة الطبية التى خضع لها بشأن كورونا قبل سفر الفرق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى.

وسافرت بعثة المقاولون العرب تونس لمواجهة النجم الساحلى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وجاء صدمة عماد النحاس بإصابته بكورونا خاصة إنه لا يعانى من أى أعراض خاصة بالفيروس، وتقرر خضوعه إلى مسحة طبية جديدة غدا من أجل تحديد موقفه من السفر وهو كل مصابى كورونا بالمقاولون ، وفى حال تحول العينات من إيجابية إلى سلبية سيتم المغادرة إلى تونس الثلاثاء المقبل واللحاق بمواجهة الفريق أمام النجم الساحلى.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين، وعلاء محمد، فتحي على أخصائي التأهيل، قبل سفر البعثة، ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

ويترأس البعثة المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل.



وضمت قائمة المقاولون العرب المسافرة إلى تونس 23 لاعبا وهم محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

