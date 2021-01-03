يمتلك فنيات عالية.. انقسام بين جماهير ريال مدريد حول التعاقد مع محمد صلاح

سادت حالة من الانقسام بين جماهير ريال مدريد، حال التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار النجم المصري محمد صلاح ، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز. وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟": "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول". وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تعلقات جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الإجتماعي، بشان إمكانية التعاقد مع محمد صلاح كالتالي:

- إنه اللاعب المفقود بالنسبة لريال مدريد يمتلك فنيات عالية.. في الحقيقة هو اللاعب المفقود لأي فريق

- التعاقد مع هاند أفضل

- موهبته قد تنتهي مثلما حدث مع هازارد

- أحب صلاح، ولكن أعتقدأن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون خطأ، أتمنى ألا يأتي

-سيكون رائعا بدلامن هازارد

- نكتة القرن

- للأسف صلاح؟ لا لا لا لا