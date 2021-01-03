عيد مرازيق مديرا فنيا لفريق السكة الحديد

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد، تولى عيد مرازيق مهمة المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم، بعد قبول استقالة جمعة مشهور عقب الخسارة أمام فريق جمهورية شبين، بنتيجة هدف دون رد أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأكد عيد مرزايق، في تصريحات خاصة لصدى البلد: توليت المهمة بشكل رسمي وسيكون أول تدريب لي مع الفريق غدا الاثنين وسأدرس عمل صفقات قوية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم المراكز.

وأضاف مرازيق: أسعى لتحقيق أفضل النتائج مع فريق السكة الحديد والمنافسة على الصعود للدورى الممتاز.

ويعد عيد مرازيق أحد أبرز المديرين الفنيين الفترة الحالية حيث ساهم بشكل كبير في صعود فريق البنك الأهلي إلى الدورى الممتاز.

وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدوري الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد.

وخلال الفترة السابقة اعتذر عيد مرازيق عن الاستمرار في قيادة فريق تليفونات بني سويف بسبب خلافات مع المستثمر وعدم تنفيذه الوعود التى تم عليها الاتفاق قبل انطلاق الموسم.