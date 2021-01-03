راموس يضع شرطا وحيدا لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

وضع سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، شرطا وحيدا لتجديد تعاقده مع الملكي، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع " ديفنسا سنترال" الإسباني، راموس رحب بتجديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2023، كما رحب بتخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الموقع الإسباني، أن راموس اشترط فقط الحصول على مكافأة تقدر بمليوني يورو، حال المشاركة مع الفريق في 30 مباراة أو أكثر خلال الموسم الوحيد.

وأشار الموقع، إلى أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين راموس وإدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقد اللاعب، إلا أن هناك حالة تفاؤل بشأن استمرار المدافع المخضرم.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.

يذكر أن فريق ريال مدريد تفوق على سيلتا فيجو بهدفين دون رد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.